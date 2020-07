C’est connu, Le président américain Donald Trump, pouvait être à la fois un président anticonformiste, et présenter des velléités de conservateurs. En fait le 45ème président des USA, adoptait l’un ou l’autre de ces caractères au gré de ses humeurs et de ses intérêts. Une chose était sure, Donald Trump avait pour les président démocrates qui l’avait précédé pas grandes considérations, que ce soit pour Barack Obama ou pour Bill Clinton.

Et pour George W. Bush, Donald Trump avait une estime sérieusement entamée, depuis que ce dernier avait récemment encore, signifié qu’il ne lui porterait pas son suffrage aux prochaines échéances électorales. Ce vendredi, annonçait un média télévisé américain, le Président Trump avait lui aussi trouvé moyen de leur faire un coup vache, sans qu’ils y puissent quoi que ce soit.

Des portraits à la remise…

C’est une tradition à la Maison-Blanche, tous les hommes d’état qui avaient présidé à la destinée du pays se devaient d’avoir leur portrait dans l’édifice. Des portraits réalisés après leur mandat et agencés selon leurs années de prise de pouvoir, autrement dit classés du premier, George Washington au dernier Barack Obama.

Et une autre tradition voudrait que ceux qui étaient les derniers à avoir occupé le bureau ovale soient placés le plus près de l’entrée de la maison, à portée de vue de tous ceux qui visitent et de leurs bons souvenirs. Le portrait du président Obama, n’ayant pas encore été dévoilé, seuls étaient présent dans le Hall d’entrée les portraits de Bill Clinton et de George Bush Jr.

Mais ce Vendredi, le président Trump avait décidé de faire une entorse à cette tradition, en ôtant les portraits de ces deux derniers prédécesseurs du Hall d’entrée. Une entorse certes mais pas trop grande, puisque ces derniers avaient tout de suite été remplacés par ceux d’autres présidents.

Le portrait de Bush Jr. a été remplacé par le 25e président américain, William McKinley, tandis que le portrait de Clinton a été remplacé par Theodore Roosevelt qui a servi après McKinley. Les portraits de Clinton et Bush, ayant été envoyés dans une salle subsidiaire tellement peu visitée selon le média, qu’on pourrait presque la comparer à une remise.