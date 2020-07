C’est décidé, Google veut lui aussi jouer sa partition dans la révolution sociale amorcée par la tragédie de Minneapolis et portée par le mouvement ‘’ Black Lives Matter ’’(BLM). Désormais sur le moteur de recherche, ce sera une pastille « Black-owned » (Tenu par des noirs) qui signalera les lieux et commerces détenus par des Afro-Américains. Une décision prise pour répondre au besoin de changement de paradigme sociale, notamment l’éradication des discriminations raciales et des violences policières à l’égard des minorités et des noirs ; réclamée par les protestataires.

Une discrimination positive ?

Google lance donc sur « Google Maps » et « Google Recherche », un tout nouveau système qui permet aux lieux de commerces et autres endroits utiles tenus par des noirs, d’avoir une plus grande visibilité. Une toute nouvelle fonction qui n’est donc que la concrétisation de l’engagement de l’entreprise, à vouloir aider la communauté noire et afro-descendante avec des initiatives et des concepts de produits de produits appropriés.

Ainsi donc désormais sur ces différents canaux de recherche, le puissant moteur de recherche pour engager de nombreuses personnes à appuyer et à soutenir la cause noire, une icône sera désormais présente et permettra de situer les entreprises, commerces, restaurants et autres échoppes détenus par des membres de la communauté. Une discrimination positive qui se veut être une manière pour Google de permettre aux entreprise noires d’être plus accessible et pourquoi pas de faire plus e chiffre d’affaires.

Selon des observateurs pourtant, le puissant moteur de recherche ne faisait que naviguer sur la tendance du moment. Une manœuvre qui n’est donc pas nouvelle et exceptionnelle à la compagnie, puisqu’en 2018, Google avait lancé des initiatives similaires pour des évènements LGBT ou à la faveur des manifestations « MeToo ».