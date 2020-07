Le président tchétchène Ramzan Kadyrov est devenu dès ce lundi persona non grata sur le sol américain. Celui-ci a été accusé par Washington sur la base d’un « grand nombre d’informations crédibles » d’être « responsable de grossières violations des droits humains depuis plus de dix ans, y compris d’actes de torture et d’exécutions extrajudiciaires », d’après un communiqué du département d’État.

Une décision qui implique que le président, son épouse ni ses enfants ne pourront plus bénéficier de visa américain. Cette décision est prise après que le même département ait déjà interdit l’entrée sur le territoire américain au premier ministre Tchétchène Mouslim Khoutchiïev. La décision, d’après le département d’Etat américain est fondée sur une loi qui réprime les violations des droits humains commises par des autorités étrangères.

La diplomatie américaine a également invité les autres nations à leur emboiter les pas. Mais la Russie dont le président Vladimir Poutine est un proche de Ramzan Kadyro, a annoncé qu’elle va se pencher sur la décision précisant toutefois, qu’il n’est pas facile de prendre une telle décision. « Il sera difficile de prendre des mesures de réciprocité, mais nous allons réfléchir », a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

D’autres menaces

Tout récemment, dans le contexte de la pandémie du coronavirus M. Kadyro avait menacé une journaliste du journal d’opposition Novaïa Gazeta pour un article qui indiquait que les Tchétchènes atteints par du coronavirus étaient réticents à demander l’aide d’hôpitaux sous-équipés, craignant les mesures punitives et les représailles des forces de sécurité. Aussi, le président avait proclamé publiquement à propos des mesures barrières, que ceux qui ne s’isoleraient pas devraient être « tués », comparant les Tchétchènes qui en contaminent d’autres à des « terroristes ».