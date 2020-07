Aux USA, les manifestations BLM, ‘’ Black lives Matter ’’ se poursuivent. Des dizaines de personnes continuent à arpenter les rues des villes américaines demandant une meilleure réponse politique contre les discriminations raciales et les violences policières. Ce mercredi, le maire de Portland aux USA, Ted Wheeler se faisait malencontreusement asperger de gaz lacrymogènes alors qu’il tentait d’apporter aux manifestants une oreille favorable.

Une réponse trop virulente…

Le maire démocrate de la ville de Portland, alors qu’il avait lui-même eu du mal à tousser et à respirer à cause du gaz lacrymogène déployé sur les manifestants BLM ce mercredi, avait trouvé que la réponse des forces de l’ordre avait été quelque peu démesurée. « Je peux vous dire avec une honnêteté à 100%, je n’ai rien vu qui ait provoqué cette réponse » avait déclaré à la presse, le maire de Portland les yeux bouffis et le visage rougi par les brûlures du gaz. Pourtant, le maire lui-même accusé d’être un peu trop laxiste avec les violences policières dans sa ville, avait voulu ce mercredi-là faire amende honorable et se joindre à la foule des manifestants.

Le premier responsable de la ville, en trouvant la « réponse des agents fédéraux » dépêchés par le gouvernement fédéral en renfort de la police locale, « disproportionnée » reconnaissait lui-même qu’il y avait violence. Et promettait de faire ce qui était en son pouvoir pour que les choses changent. Le maire avait souvent été critiqué pour la trop grande latitude de la police municipale à faire usage de gaz pour quelques manifestations que ce soit.

Certains résidents de Portland, y compris des membres du conseil municipal, avaient accusé Wheeler de ne pas maîtriser la police locale. Ce mercredi était, selon la presse locale, la 55 ème nuit d’affilée que les manifestants descendaient dans la rue depuis le début des protestions au moment de la tragédie de Minneapolis. Et le maire de déclarer souhaiter , désormais, utiliser l’énergie des manifestations pour apporter des changements.