Égypte : un touriste allemand succombe à une morsure de serpent lors d’un spectacle avec des reptiles

Un touriste allemand de 57 ans est décédé après avoir été mordu par un serpent début avril dans un hôtel à Hurghada, en Égypte. L’incident s’est produit lors d’un spectacle impliquant des reptiles, a indiqué la police bavaroise lundi dans un communiqué.

Selon cette source, l’homme participait à une animation organisée dans un complexe hôtelier de cette station balnéaire de la mer Rouge, fréquentée par de nombreux visiteurs étrangers. Plusieurs spectateurs avaient accepté que des serpents soient manipulés autour d’eux par un charmeur. Au cours de la démonstration, l’un des reptiles a été introduit dans le pantalon du touriste, avant de le mordre à la jambe.

La victime a rapidement présenté des symptômes d’envenimation. Elle a été réanimée sur place puis transportée vers un établissement hospitalier, où elle est décédée peu après. Originaire du district de l’Unterallgäu, en Bavière, l’homme se trouvait en séjour avec deux proches.

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Une enquête ouverte en Allemagne

La police et le parquet allemands ont engagé des investigations pour déterminer les circonstances exactes du décès. Des analyses toxicologiques sont en cours afin de confirmer la nature du venin et d’établir les causes précises de la mort. Les autorités n’ont pas communiqué l’identité de la victime.

Les reptiles utilisés lors de la représentation seraient des cobras, d’après les premiers éléments rapportés par la police bavaroise. Les conditions de sécurité entourant cette animation n’ont pas été détaillées à ce stade.

Des spectacles à risque dans certaines zones touristiques

Ce type de représentation avec des animaux venimeux existe dans plusieurs zones touristiques égyptiennes. Dans certaines stations de la mer Rouge, des démonstrations impliquant des serpents sont proposées aux visiteurs, parfois avec leur participation directe.

La législation égyptienne encadre l’utilisation d’animaux sauvages, notamment à travers la loi n°4 de 1994 sur la protection de l’environnement, qui prévoit des règles concernant la manipulation et la détention d’espèces dangereuses. L’application concrète de ces dispositions peut toutefois varier selon les lieux et les activités proposées.

Les autorités allemandes ont indiqué attendre les résultats des examens en cours avant de se prononcer sur d’éventuelles responsabilités.