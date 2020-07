Yahya Jammeh a dirigé la Gambie, petit état de l’Afrique de l’Ouest d’un peu plus de 2 millions d’habitants, pendant plus de 20 années. Un règne marqué par de graves accusations de violations de droits de l’homme, de dictature et de détournements massifs de biens publics. En 2017, l’ex militaire perdait le pouvoir et s’exilait en Guinée Equatoriale.

Selon de nombreuses organisations internationales et nationales, Yahya Jammeh, a orchestré le détournement de plusieurs dizaines de millions de dollars de fonds publics et de revenus illégaux du bois. Ce Mercredi, le ministère américain de la justice annonçait vouloir procéder à la saisie d’un bien appartenant à l’ancien dictateur sur son sol.

Les USA saisissent un manoir de 3.5 millions usd

Selon l’OCCRP, ‘’Organized Crime and Corruption Reporting Project’’, un regroupement de journalistes d’enquête et de centres d’investigations, le gouvernement actuel en place estimerait à plus de 90 millions de dollars, les fonds détournés en propre des caisses de l’Etat gambien. En 2018, les USA, annonçait que l’ancien président et sa famille immédiate étaient interdits d’entrer sur le territoire américain.

Selon les autorités américaines, une telle décision, plus d’une année après sa descente du pouvoir, avait été motivée par les allégations de corruption importante et de violation flagrante des droits de l’homme, qui entouraient l’ancien chef d’Etat. Sans toutefois, faire mention à cette époque de la propriété de 3,5 millions de dollars que possédait Jammeh, à Potomac dans le Maryland, à environ 24 km de la capitale fédérale Washington.

Ce mercredi cependant, le département américain de la Justice annonçait avoir entamé une procédure en confiscation civile, demandant la saisie de la propriété du Maryland. Selon les autorités américaines, le manoir vendu à la fiducie familiale de Jammeh en 2010, aurait été acquis grâce à de l’argent issu de la corruption. Aucune mention n’avait été faite sur l’avenir du manoir après sa saisie.