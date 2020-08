L’heure africaine a fait couler beaucoup d’encre sur la toile ces dernières années. L’heure africaine semble ainsi moins rigoureuse qu’ailleurs pourtant selon l’éducation africaine il ne faut jamais perdre son temps. Les sages le démontrent à travers ce proverbe. Une personne têtue selon Larousse est cet individu qui « montre un attachement obstiné à ses opinions, à ses décisions, un entêtement excessif ».

Ce qui dénote l’air têtu d’une personne avec ce trait de caractère et difficile à discipliner car elle refuse d’obéir ou de comprendre autre chose que ses propres convictions. Cette personne entêtée démontre également une étroitesse d’esprit car en Afrique on embrasse plusieurs sciences ou notions à la fois et dans une diversité culturelle extraordinaire. On ne peut se permettre alors de perdre du temps. Dans ce proverbe, la notion de correction est inscrite afin d’attirer l’attention sur le fait qu’il arrive d’essayer de renseigner l’individu têtu sur le long terme autour des éléments des ses convictions qui sont erronées.

Mais, les sages du grand continent invitent ainsi à ne pas investir du temps en vain sur des personnes présentant un entêtement excessif car le temps une valeur importante à ne pas gaspiller dans la tradition. Une personne têtue affiche tellement d’obstination ou de ténacité avec force, qui va puiser beaucoup d’énergie chez celui ou celle qui raisonne sans garantie d’évolution, de changement ou de résultat. À travers ce rappel verbal des traditions africaines, les anciens tiennent à mentionner qu’il n’est pas recommandable de raisonner une telle personne têtue car cela résulte inutilement à une perte de temps sans valeur ajoutée.