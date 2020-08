Alpha Condé, est président de la Guinée depuis 2010. En 2015 comme le lui permettait la constitution du pays, le président sortant, postulait pour un second et normalement dernier mandat. En 2019, Mr Condé initiait une modification de la constitution, et la portait pour validation au suffrage référendaire, en Mars 2020, malgré les protestations de l’opposition. En avril, Condé promulguait la nouvelle charte par décret. Les précédents mandats ayant été annulés dès adoption de la nouvelle constitution ; le président Condé n’avait jusqu’ici jamais laissé entrevoir une volonté affirmée de se présenter pour une autre série de mandats.

Mais pour l’opposition guinéenne, il ne faisait aucun doute que le président de 82 ans se représenterait, à la fin de l’actuel mandat, aux élections présidentielles d’Octobre prochain. Ce Jeudi en tous cas, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) parti au pouvoir, à l’issue d’une convention de ses cadres débutée le mercredi, désignait officiellement, le Pr Alpha Condé comme candidat du RPG pour les prochaines joutes électorales présidentielles.

Le RPG a fait son choix…

Le Pr Alpha Condé, ancienne figure de l’opposition emprisonnée sous les précédents régimes en Guinée entrait dans l’histoire en 2010 en tant que premier président démocratiquement élu de Guinée. Une confiance du peuple, renouvelée en 2015. Mais rapidement des voix dans le pays avaient commencé à s’élever pour dénoncer l’autoritarisme du régime en place. Des voix qui se feront plus virulentes alors que le président annonçait courant 2019 son intention de revisiter la Constitution du pays pour inaugurer des changements sociaux indispensables. En l’occurrence des réformes comprenant une interdiction sur les mutilations génitales féminines et le mariage des mineurs.

Mais pour nombre de ses détracteurs, la manœuvre n’était que politique et destinée à lui permettre de repartir pour une nouvelle série de deux mandats plus longs cette fois (6 ans au lieu de cinq), puisque le Pr Condé avait pris soins entretemps d’allonger la durée du mandat. Et cette modification avait occasionné des manifestations de masse dans les rues du pays. Le choix du RPG donc ce jeudi, n’était donc pas pour calmer les tensions. Mais à l’issue de la convention, la porte-parole des panelistes, la députée Diakagbé Kaba, avait déclaré que le parti avait adressé un « plaidoyer » en direction du Pr Condé pour qu’il accepte d’être le « candidat unique du RPG ».