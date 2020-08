Un homme a été arrêté après avoir acheté un véhicule avec un chèque frauduleux.Le mis en cause du nom de Casey William Kelly a été inculpé et emprisonné. Les faits se seraient produits en effet le lundi 27 juillet dernier. A en croire les informations remontées par les autorités locales, il se serait procuré une Porsche 911 Turbo auprès d’un concessionnaire Porsche à Destin. Le chèque serait d’un montant de 139.203 dollars.

La Porsche signalée volée

Suite à l’impossibilité d’encaisser le chèque, la Porsche a été signalée volée au bureau du shérif du comté d’Okaloosa. Le mis en cause aurait par la suite refait la même expérience avec un bijoutier de Miramar Beach. Il avait voulu prendre trois montres de la marque Rolex. Le faux document a également été signalé au bureau du shérif du comté de Walton. Il a été mis aux arrêts le 29 juillet et est passé aux aveux. Il a confié à la police qu’il avait imprimé les chèques de banque à partir de son ordinateur et de son imprimante.