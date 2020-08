Après deux semaines de repos, le gouvernement béninois a repris de service. Et ce mercredi 19 août 2020, il a tenu le conseil hebdomadaire des ministres. L’un des dossiers examinés à ce conseil, est le dossier relatif à l’évaluation des aptitudes du personnel administratif dans le domaine du numérique. Selon le compte rendu de cette réunion du gouvernement, l’évaluation a été faite du 27 novembre 2019 au 7 février 2020.

Et 1 540 agents ont été évalués, selon les normes et standards applicables en la matière. Cette évaluation renseigne que 1 538 soit 99,87 % de l’effectif ont obtenu un score en dessous du seuil exigé. Autrement dit, sur 1 540 agents administratifs évalués, seulement deux ont obtenu la moyenne. Selon les normes et standards, le score minimum requis est de 75 % pour être favorablement apprécié.

A en croire le compte rendu, «ce taux correspond au niveau international homologué qui atteste que le candidat sait utiliser les principales fonctionnalités des différents outils informatiques, tels que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Navigateur ainsi que l’essentiel des applications de l’ordinateur ». Et donc, le gouvernement a constaté le niveau insuffisant des personnes évaluées. Alors, le conseil a décidé de renforcer les capacités du personnel de l’administration béninoise. Pour cela, les ministres chargés du Travail et du Numérique vont prendre les dispositions nécessaires.