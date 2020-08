Le bureau du conseil municipal de Parakou est connu et installé ce jeudi 13 août 2020. Le choix du parti Bloc Républicain (BR) s’est porté sur le conseiller Inoussa Chabi Zimé au poste de maire de cette ville. Après l’officialisation de sa désignation, le nouveau maire de Parakou a remercié tous ceux qui ont contribué au dénouement heureux du processus de sa désignation et de celle de ses adjoints. Selon lui, sa désignation a été une surprise «parce que personne ne s’y attendait », même pas lui-même.

Il dit qu’il n’avait pas la certitude que le choix allait être porté sur sa personne. Il reconnaît que c’est une lourde charge qui lui a été confié. Mais, il a la certitude qu’il va bien porter la charge avec l’aide de tous les fils et filles de Parakou. «Avec la collaboration de tout un chacun et avec la participation active de la population elle-même et son soutien, je crois que nous allons aboutir au bon port », a déclaré le nouveau édile de la ville.

Pour lui, ce qui compte c’est le développement de la ville de Parakou. C’est pourquoi «je demande alors aux Parakois d’être calmes, de nous aider à réussir notre mission pour que nous puissions aussi apporter notre pierre à l’édifice ». Le nouvel homme fort du conseil municipal de la cité des Koburu, Inoussa Chabi Zimé a dit placer son mandat sous le signe de la paix et de cohésion sociale.