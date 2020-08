Un Béninois remplace un autre Béninois à la tête de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD). Annoncé depuis quelques semaines, le nouveau président de la BOAD est désormais connu officiellement. Le Béninois Christian Adovèlandé nommé en 2011 puis confirmé en 2014 cède son poste à son compatriote de la diaspora Serges Ekué. C’est par un communiqué en date de ce mardi 18 août 2020 que l’institution bancaire a annoncé la nouvelle.

Selon le ministre Sani Yaya, président du Conseil des ministres de l’UEMOA, cette nomination se fait conformément à l’article 24 des statuts de la BOAD. «Elle intervient après avis favorable de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA, sur proposition des plus hautes autorités béninoises, conformément aux textes en vigueur au sein de l’institution », peut-on lire. Dans ledit communiqué, la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement et Conseil des ministres de l’UEMOA adressent ses chaleureux remerciements au président sortant, Christian Adovèlandé pour «sa grande contribution aux bons résultats et aux succès obtenus par l’institution tout au long de sa mandature ».

Reconnaissance

Les deux instances ont également félicité le président sortant pour l’ensemble de sa carrière démarrée à la BOAD, il y a quarante ans. Le successeur de Christian Adovèlandé, Serges Ekué était précédemment à sa nomination, directeur général de Natixis pour le Royaume-Uni, Responsable des solutions de marchés de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Directeur du département Afrique et de la Russie pour la Banque de Grande clientèle.

Pour rappel, le droit est réservé au Bénin de proposer la personne à nommer au poste de président de la BOAD depuis sa création. Ainsi, le premier président de l’institution a été Feu Abou-bacar Babamoussa. Boni Yayi, Abdoulaye Bio Tchané et Christian Adovèlandé ont successivement aussi occupé à ce poste.