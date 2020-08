Après le père ? le fils? Au Brésil, une mauvaise nouvelle frappe encore la famille du président Jair Bolsonaro. Après sa contamination au coronavirus, son fils vient d’annoncer sa propre contamination. Une occasion pour le sénateur Flavio Bolsonaro de faire une petite publicité pour la chloroquine.

«Je me soigne à la maison avec de l’hydroxychloroquine et de l’azitromycine» a affirmé l’élu, fils aîné du président brésilien ce mardi 25 août. En clair, le fils suit le même traitement que son père. Pour rappel, le président Bolsonaro, tout comme le président américain Donald Trump, ont tous deux pris de la chloroquine. Le premier après sa contamination, le second en guise de prévention.

En tout 4 membres du clan Bolsonaro ont été infectés au coronavirus : le président, sa femme, son dernier fils et désormais son fils aîné.