Préparatifs du Mondial 2026 : le Sénégal battu par les USA, une alerte pour les Lions

Les États-Unis ont dominé le Sénégal 3-2 lors d’un match amical disputé ce dimanche 31 mai 2026 au Bank of America Stadium de Charlotte, en Caroline du Nord. Première confrontation historique entre les deux sélections, cette rencontre de préparation au Mondial 2026 a livré des enseignements contrastés à onze jours du coup d’envoi de la compétition.

Un scénario dominé d’entrée par la USMNT

Les Américains ont rapidement pris le contrôle du match. Dès la 7e minute, Sergiño Dest ouvre le score après une erreur de la défense sénégalaise, avant que Christian Pulisic — qui totalise déjà un but et une passe décisive à ce stade — ne double la mise à la 20e sur une nouvelle distraction défensive (2-0). Le Sénégal, tenu en échec par une arrière-garde américaine disciplinée dans les premières minutes, peine à concrétiser ses occasions : Nicolas Jackson rate notamment une opportunité franche à bout portant. Sadio Mané redonne de l’espoir aux Lions juste avant la pause en réduisant l’écart à la 44e minute (2-1), signe que la star d’Al Nassr reste le principal danger offensif de la sélection sénégalaise malgré ses 34 ans.

Au retour des vestiaires, Folarin Balogun éteint la révolte naissante des Lions en inscrivant deux buts rapprochés, à la 49e et à la 63e minute (3-1 puis 3-2 après un second but de Mané à la 52e). Malgré une montée en puissance sénégalaise en fin de partie, la défense américaine, emmenée notamment par Tim Ream et Mark McKenzie, tient bon jusqu’au coup de sifflet final. Selon ESPN, la possession a été légèrement favorable au Sénégal (52,3 %), mais les États-Unis ont cadré davantage leurs tentatives (4 tirs cadrés contre 3).

Deux sélections dans des dynamiques opposées à l’approche du Mondial

Pour les États-Unis, co-organisateurs du tournoi aux côtés du Mexique et du Canada, cette victoire prend une valeur particulière. Selon Outlook India, la USMNT abordait ce match après deux défaites consécutives en préparation face à la Belgique et au Portugal. Avec Mauricio Pochettino à la tête de la sélection, les Américains veulent au minimum atteindre les huitièmes de finale, un plafond qu’ils n’ont jamais franchi lors des dernières éditions. Ils affronteront l’Allemagne le 6 juin à Chicago pour leur ultime répétition avant d’ouvrir leur Mondial le 12 juin face au Paraguay à Inglewood, en Californie.

Le tableau est plus préoccupant pour le Sénégal. Qualifiés pour leur quatrième Coupe du monde de l’histoire, et troisième consécutive après 2018 et 2022, les Lions de la Téranga avaient remporté 13 de leurs 15 derniers matches avant ce soir, toujours sous la direction de Pape Thiaw. Mais ce revers montre les failles défensives d’une équipe qui devra composer avec un groupe I particulièrement exigeant : France, Norvège et le vainqueur des barrages FIFA. Le premier match contre les Bleus est prévu le 16 juin à East Rutherford, New Jersey — un duel chargé de symboles depuis le 1-0 historique de 2002.

Le Sénégal dispose de seize jours pour corriger ses lacunes défensives avant cet ouverture contre la France. La liste définitive de 26 joueurs, annoncée par Pape Thiaw le 21 mai, devra être confirmée auprès de la FIFA avant le début du tournoi le 11 juin.