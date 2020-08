Après la Chine, l’administration Trump compte visiblement s’engager dans un nouveau bras de fer avec le Canada. En effet, selon une annonce effectuée par l’actuel locataire de la Maison-Blanche lors d’une intervention dans une usine de fabrication de machines à laver Whirlpool à Clyde, dans l’Ohio, les Etats-Unis réimposeront des droits de douane à hauteur de 10% sur l’aluminium canadien à partir du 16 août. Cette initiative qui intervient quelques semaines après l’entrée en vigueur du nouvel accord de libre-échange (AEUMC) liant les Etats-Unis, le Canada et le Mexique a été justifiée par le président américain par une volonté de défendre l’industrie américaine.

Des conditions non respectées par le Canada?

L’année dernière le milliardaire républicain avait renoncé à faire de telles impositions. Mais la condition qu’il avait posée est que le Canada «n’inonde pas notre pays de leurs exportations et ne détruise pas tous nos emplois dans le secteur de l’aluminium». Selon la précision apportée par la présidence américaine, les producteurs canadiens n’auraient pas respecté cette condition imposée par les Etats-Unis.

De son côté, la partie canadienne n’est pas d’accord avec cette initiative du président américain. Selon l’annonce qui a été faite par la vice-première ministre canadienne Chrystia Freeland, il s’agit juste d’une décision «injustifiée et inacceptable». L’autorité politique canadienne a déploré la période dans laquelle cette décision a été prise.

Bientôt une réaction du Canada

«En période de pandémie mondiale et de crise économique, la dernière chose dont les travailleurs canadiens et américains ont besoin est l’imposition de nouveaux tarifs douaniers qui augmenteront les coûts pour les fabricants et les consommateurs et qui nuiront à la libre circulation des échanges commerciaux et aux économies des provinces et des États», a notamment fait remarquer la vice-première ministre canadienne. On retiendra également de la réaction de Chrystia Freeland que le Canada imposera des mesures qui seront proportionnelles à celles imposées par les Etats-Unis.