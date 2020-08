Aux USA, la course à la présidence se poursuit avec des ‘’champions ‘’ démocrates et républicains déjà connus, même si des annonces officielles n’ont pas encore été faites. La semaine prochaine, du 17 au 20 Aout prochain, les Démocrates devraient franchir le pas à la leur prochaine convention générale. Une convention où l’ancien couple présidentiel, les Obama, devrait faire une apparition remarquée.

C’est ce mardi que le Parti Démocrate a annoncé que l’ancien patron à Biden, prononcera un discours aux heures de grande écoute mercredi 19 prochain, l’avant-dernière soirée de la convention ; tandis que l’ancienne première dame Michelle Obama s’adressera à la convention lundi 17 au soir. Barack et son épouse Michelle Obama bénéficient encore d’une côte de popularité importante aux USA. Une popularité que les Obama avaient bien l’intention de mettre au service de Joe Biden.

Une convention décisive…

A cette convention, Joe Biden ,77 ans, sera officiellement introduit comme candidat du Parti. Le candidat présidentiel du parti est choisi principalement par les délégués, qui sont à leur tour sélectionnés par une série de caucus étatiques individuels et d’élections primaires. A cette convention également, le candidat Biden, lui-même ancien vice-président de Barack Obama, révèlera le nom de celui qu’il avait choisi comme son propre vice-président. Et selon les observateurs, il y avait de fortes chances que ce choix se porte sur une femme.

Biden a servi pendant huit ans en tant que vice-président d’Obama. Et selon de nombreux critiques, Obama reste l’un des politiciens les plus populaires d’Amérique. Mais Obama apportant dès le départ son soutien à Joe Biden, avait fait campagne pour le candidat démocrate l’avait aidé à collecter des millions de dollars en fonds de campagne. Une campagne essentiellement virtuelle, à cause des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus. Et la prochaine convention est prévue se dérouler, elle aussi essentiellement en ligne.