Dans le prolongement des mesures prises par le gouvernement béninois dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, le maire de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty a pris un arrêté municipal ce lundi 3 août 2020. Dans cet arrêté, le maire interdit toutes les manifestations. L’article 1er de cet arrêté stipule que «dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, toutes les manifestations à caractère festif sont interdites dans la ville de Porto-Novo ». L’article 2 indique que «les chefs quartiers sont instruits à l’effet d’interdire et dénoncer toute manifestation festive sur leur territoire ».

Et l’article 3 prévient que «les contrevenants à l’observance stricte de cette disposition répondront de leurs actes et subiront la rigueur de la loi en vigueur en République du Bénin ». Tout le monde est d’accord sur le principe de prendre des mesures pour contrecarrer la propagation du COVID-19. Le COVID-19 semble avoir le dos large. On ne peut pas continuer d’interdire les manifestations soient-elles à caractère festif et au même moment laisser les marchés s’animer normalement dans une parfaite promiscuité. Les minibus communément appelés «Tokpa Tokpa » sont également pleins à craquer.

La panacée… ?

A y voir de prêt, cette décision d’interdiction des manifestations à caractère festif semble être un prétexte pour museler les velléités des formations politiques. Quand on sait que le Bénin est à quelques mois de l’élection présidentielle et que d’habitude la vie politique est plus animée en cette période, il y a des raisons de douter du bien-fondé de cette décision surtout avec les marchés et autres transports qui continuent de fonctionner normalement. Etant donné qu’on a laissé les marchés s’animer, il aurait fallu encadrer les manifestations. Il est plus facile de faire respecter les mesures barrières au cours de ces manifestations que de le faire dans les marchés par exemple. Restreindre ces manifestations à une centaine de personnes avec le respect du port obligatoire de masques et l’usage de gels hydroalcooliques est aussi une option plus digeste.