La pandémie relative au nouveau coronavirus continue de faire dans victimes. Elle n’épargne visiblement aucune classe sociale encore moins un secteur d’activités. Par le canal des réseaux sociaux, le célèbre acteur d’origine espagnole Antonio Banderas a annoncé avoir été diagnostiqué positif au virus qui sévit actuellement dans le monde. Il fait notamment savoir qu’il est obligé de fêter son anniversaire en quarantaine. «Aujourd’hui, 10 août, je me vois obligé de célébrer mes 60 ans en suivant une quarantaine après avoir été diagnostiqué positif à la maladie du COVID-19», a-t-il laissé lire sur les réseaux sociaux.

Il se porte bien…

«Je vais relativement bien, juste un peu plus fatigué que d’habitude et j’ai confiance dans le fait de récupérer le plus tôt possible en suivant les indications médicales qui, je l’espère, me permettront de surmonter l’infection dont je souffre et qui affecte tant de personnes à travers la planète», a poursuivi l’acteur du «Masque de Zorro». Mais avant la star espagnole, une autre actrice américaine a raconté sur les réseaux sociaux, de nouveaux symptômes qu’elles a remarqués et qui seraient liés à la maladie du coronavirus.

Perte des cheveux

Il s’agit en effet de l’actrice américaine Alyssa Milano. Dans une vidéo qu’elle a partagée ce dimanche, elle faisait remarquer qu’elle avait perdu ses cheveux à cause du coronavirus. « Je voulais vous montrer ce que la Covid-19 fait à vos cheveux. Veuillez prendre cela au sérieux », avait-elle laissé lire en guise de légende à sa publication. Cette vidéo montre la jeune femme récupérer une partie de ses cheveux après brossage.

Contaminée depuis le mois d’avril

« Un brossage, voici ma perte de cheveux due à la Covid-19. Portez un put…de masque », indique-t-elle. Toujours sur les réseaux sociaux, elle fait remarquer qu’elle traîne toujours les signes du virus malgré les longs jours de traitement qu’elle a suivis. Rappelons que l’annonce relative à sa contamination, elle l’a faite le mercredi 5 août. Elle aurait contracté ce virus depuis le mois d’avril dernier.

« Tout faisait mal. Perte d’odeur. J’avais l’impression qu’un éléphant était assis sur ma poitrine. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais pas garder la nourriture en moi. J’ai perdu 9 livres (environ 4,5 kilos) en 2 semaines. J’étais confuse. Fièvre légère. Et les maux de tête étaient horribles. J’avais essentiellement tous les symptômes de la Covid », avait précisé l’artiste dans son message sur les réseaux sociaux.