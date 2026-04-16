De l'industrie du X au barreau : Asia Carrera s'apprête à devenir avocate au Texas

Asia Carrera, de son vrai nom Jessica Steinhauser, a réussi l’examen du barreau de l’État du Texas en février 2026. Son nom figure désormais sur la liste officielle des admis publiée par le Texas Board of Law Examiners, l’organisme chargé de la certification des futurs avocats dans cet État.

L’ancienne actrice de films pour adultes, retirée de l’industrie depuis plusieurs années, a annoncé elle-même la nouvelle sur son compte Facebook. Il s’agissait de sa deuxième tentative : lors de sa première présentation, elle avait manqué le seuil de validation à deux points près. L’examen s’est tenu à Waco, dans une salle regroupant près de 1 000 candidats.

Un parcours personnel hors norme

Née d’un père japonais et d’une mère allemande, Jessica Steinhauser a donné un récital de piano sur la scène du Carnegie Hall à l’âge de 13 ans. Elle a ensuite étudié le japonais et l’économie à l’université Rutgers, dans le New Jersey, avant de quitter le foyer familial à l’adolescence et de traverser une période de sans-abrisme. Membre de Mensa, l’association internationale regroupant les personnes au quotient intellectuel élevé, elle avait fait de la réussite au barreau un défi personnel. « Je ne voulais pas nécessairement devenir avocate — je voulais juste prouver que j’en étais capable », a-t-elle déclaré.

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Prestation de serment prévue le 27 avril à Austin

La réussite à l’examen ne confère pas automatiquement le titre d’avocat au Texas. Selon les règles du Texas Board of Law Examiners, les candidats admis doivent prêter serment devant une juridiction compétente pour être formellement intégrés au barreau de l’État. La cérémonie officielle est prévue le 27 avril 2026 à Austin. C’est à l’issue de cette étape qu’Asia Carrera sera habilitée à exercer le droit au Texas.