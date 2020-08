Le président américain en pleine campagne multiplie les déclarations polémiques. La dernière en date concerne la pandémie du coronavirus et ce que l’on appelle communément « l’État profond », ou encore le Deep state en anglais. Un terme qui fait référence à un état dans un état qui donnerait en réalité les consignes de gouvernance d’un pays. En faisant un lien entre les deux, il a choqué les démocrates, en particulier, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

La crise du coronavirus aura laissé une trace indélébile sur le mandat du président américain Donald Trump. Si son discours a beaucoup changé au fil du temps et des victimes, il essaie depuis quelque temps de redresser la barque allant jusqu’à accepter de porter un masque. Mais face aux élections qui approchent, le président américain tente de gagner du temps (et la confiance de certains électeurs). Il a décidé de s’attaquer à l’agence de régulation des médicaments qu’il accuse de traîner les pas sous l’influence de « l’État profond ».

« L’Etat profond, ou qui que ce soit, au sein du FDA rend très difficile pour les entreprises pharmaceutiques d’avoir accès à des gens pour tester leur vaccin et leurs traitements. Il est évident qu’ils espèrent retarder le vaccin jusqu’après le 3 novembre » a tweeté le président américain. Un tweet qui a dans la foulée reçu une réponse de Mme Pelosi, pour qui le président joue à un jeu dangereux : « La FDA, a la responsabilité d’approuver les médicaments en jugeant de leur sécurité et de leur efficacité, et non en fonction d’une déclaration de la Maison Blanche sur une injonction de vitesse. C’est une déclaration très dangereuse de la part du président, même pour lui elle a dépassé les bornes. C’est très effrayant »