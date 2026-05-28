Aliens.gov : ce que cache le site de Trump sur les extraterrestres, un outil de traque des clandestins

La Maison Blanche a lancé mercredi 28 mai 2026 le site aliens.gov, présenté visuellement comme une plateforme de divulgation sur les phénomènes extraterrestres, mais dont le contenu est entièrement consacré au contrôle de l’immigration irrégulière aux États-Unis.

Le site affiche en page d’accueil la phrase « Ils vivent parmi nous », reprise du registre rhétorique habituellement associé aux théories sur les extraterrestres. Derrière cette mise en scène, le gouvernement américain a déployé un tableau de bord en temps réel recensant les arrestations d’immigrés en situation irrégulière opérées par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), le nombre d’interpellations à la frontière et une carte interactive des opérations en cours sur le territoire national. Un compteur affichait plus de 3,1 millions d’« encounters » au moment du lancement.

Un détournement assumé de la fièvre OVNI

Le choix du nom de domaine n’est pas anodin. En mars 2026, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) avait enregistré les domaines alien.gov et aliens.gov, quelques semaines après que le président Donald Trump avait annoncé vouloir déclassifier les dossiers gouvernementaux sur les phénomènes aériens non identifiés (UAP). Cette annonce avait alimenté des spéculations importantes sur une possible divulgation officielle concernant l’existence de formes de vie extraterrestre.

Le site exploite délibérément cette ambiguïté. Il reprend les codes visuels et narratifs du genre — images spatiales, formulations énigmatiques, référence à un « secret gardé depuis 60 ans » — pour désigner non pas des extraterrestres, mais des ressortissants étrangers en situation irrégulière sur le sol américain.

Une ligne de signalement intégrée

Outre le tableau de bord statistique, aliens.gov propose une ligne de signalement permettant aux internautes de transmettre des informations à l’ICE sur des personnes suspectées d’être en situation irrégulière. Le lancement intervient alors que l’administration Trump a considérablement renforcé les moyens alloués aux opérations d’expulsion depuis le début de l’année 2026.

Le site a suscité des réactions vives sur les réseaux sociaux, une partie des internautes dénonçant l’utilisation du sujet UAP à des fins de communication politique sur l’immigration. Aucune réponse officielle de la Maison Blanche sur ces critiques n’avait été publiée au moment de la mise en ligne.