Un carton rouge sera désormais attribué à tout joueur qui se mettra à tousser délibérément sur un autre joueur adversaire ou vers un arbitre. Cette nouvelle règle du football vient tout juste d’entrer en vigueur. La décision a été prise ce mardi 04 août 2020 par l’international Football Association board (Ifab), qui est le garant des lois en matière de football. L’arbitre pourra donc décider si le fait, pour un joueur, de tousser, représente un geste injurieux ou dangereux.

La nouvelle règle sera appliquée au football de loisir

Selon les explications de l’Ifab, « comme pour toutes les violations du règlement, l’arbitre devra juger quelle est la vraie nature de cette violation ». L’organisation a par ailleurs souligné que si la faute est visiblement accidentelle, l’arbitre ne sera pas obligé d’intervenir. Aussi, ce dernier n’aura-t-il pas à agir « si la ‘toux’ s’est produite à une distance suffisante de tout autre joueur ». Par ailleurs, la fédération anglaise de football, The Football Association, a fait savoir ce 04 août 2020, que cette nouvelle règle sera appliquée non seulement au niveau du football de loisir et amateur, avec effet immédiat. Toutefois, si la faute n’est pas assez grave pour donner lieu à un carton rouge, l’organisation a précisé qu’il est possible que l’arbitre donne un simple avertissement pour comportement « anti-sportif ».

Un éventuel retour des supporters

Notons que dans le milieu du football professionnel, les joueurs font généralement et régulièrement l’objet de tests covid-19. Jusque-là, les matchs de football étaient joués à huis-clos. Cependant, les clubs allemands de Première et de Deuxième Divisions se sont accordés sur un éventuel retour des supporters dans les stades, à la mi-septembre. La décision a été prise aujourd’hui. Ce plan devra néanmoins recevoir l’autorisation des gouvernements locaux.