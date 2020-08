Deux personnes ont trouvé la mort dans des affrontements interethniques, suite à l’annonce de la candidature de l’actuel président ivoirien Alassane Ouattara. En effet, hier samedi 22 août 2020, deux personnes ont été tuées à Divo, à 200 km au nord-ouest d’Abidjan. L’information a été donnée par plusieurs sources concordantes ce dimanche 23 août 2020.

Un adolescent mort

Une source hospitalière a confié à un média étranger qu’ « une personne évacuée au CHR (Centre hospitalier régional) a succombé de ses blessures (…) ce (dimanche) matin », tout en précisant qu’il y a eu « plusieurs blessés graves à la machette ». Ce mort a par ailleurs également été confirmé par une source administrative locale. Selon plusieurs habitants, un adolescent est mort dans l’incendie du maquis-bar le Péage, dans le quartier Konankro. Ils ont confirmé avoir vu la dépouille du garçon.

Notons que l’annonce de la candidature d’Alassane Ouattara, le 06 août dernier, a entraîné trois jours de violences dans le pays. Conséquence, 1500 personnes se sont déplacées, une centaine blessée et au moins six personnes sont mortes. Le vendredi et le samedi de nouvelles violences ont eu lieu dans plusieurs villes de Côte d’Ivoire. Cela, la veille et le jour de l’investiture d’Alassane Ouattara, en tant que candidat de son parti (RHDP) aux prochaines présidentielles ivoiriennes.