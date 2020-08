Après la confirmation de la radiation de son époux de la liste électorale, la deuxième vice-présidence du Front populaire ivoirien (FPI), Simone Gbagbo est montée une nouvelle fois au créneau ce jeudi 27 août, en martelant sa détermination à aller au bout. Après une première sortie à la suite de l’annonce de la candidature de M. Ouattara, l’ex-première Dame avait été menacée de transfèrement à la CPI par les femmes du RHDP si elle continue à réagir contre la candidature de M. Ouattara.

Mais pour Mme Gbagbo, il n’est pas question de se taire tant que la destinée de la Côte d’Ivoire en est jeu. « Monsieur Ouattara lors de son investiture en tant que candidat du Rhdp se gargarisant de sa prochaine victoire s’est cru bon de menacer, que quiconque voudra perturber les élections le trouvera sur son chemin. Je voudrais lui dire que personne ne pourra nous intimider tant qu’il s’agira de l’avenir de notre nation, » a-t-elle affirmé lors de la conférence de presse animée ce jeudi au domicile du couple.

Une parodie d’élection

Revenant sur la question de la liste électorale dont le président de la CEI, Kuibiert Coulibaly, y aurait reconnu des irrégularités à hauteur de « moins de 3% », Simone Gbagbo a dénoncé ces anomalies en invitant au report du scrutin du 31 octobre prochain qui ne pourra avoir lieu avec une telle liste. « Ces élections-ci ne doivent pas se tenir tant que des graves anomalies constatées sur leur organisation ne sont pas corrigées. Nous refusons de légitimer cette parodie d’élection », a-t-elle insisté.

Les élections auront lieu

Ne s’inscrivant pas dans une logique de boycott des élections, M. Gbagbo a rassuré les uns et les autres que les élections auront bel et bien lieu, mais pas avant que certaines conditions ne soient remplies. « Je dis à tous les candidats, à tous les ivoiriens que les élections auront lieu dans ce pays, et nous y participerons, mais auparavant, notre nation aura reformé l’environnement électoral, et aura reconquis sa paix, sa justice, sa sécurité » a-t-elle réitéré.