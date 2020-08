Dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus, le Bénin a reçu, ce jeudi 27 août 2020 un appui de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Cet appui en matériel et en numéraire de plus d’un milliard cent millions FCFA, fait partie de la politique de l’institution qui soutient ses Etats membres dans la lutte contre la COVID-19. Il s’agit pour l’UEMOA de faire front avec ses Etats membres à la maladie à coronavirus.

C’est donc un geste de solidarité de la Commission de l’UEMOA au gouvernement du Bénin. Cet apport a été remis au ministre de la Santé Benjamin Hounkpation par Jonas Gbian, commissaire chargé du département de l’Agriculture, des ressources en eau et de l’environnement agissant. Ce don est constitué d’un important lot de masques d’une valeur de 671 965 598 FCFA et d’une somme de cinq cents millions de FCFA, soit un total de 1 171 965 598 FCFA. Pour Jonas Gbian représentant du président de la commission de l’UEMOA, ce geste vise à témoigner l’admiration de l’institution au gouvernement du Bénin pour la justesse et l’efficacité des actions menées depuis le début de cette pandémie. Il a salué l’engagement remarquable du président de la République et la mobilisation de l’ensemble des ministres et autorités à divers niveaux, du personnel soignant et de la société civile.

Des actions menées par l’Union

L’engagement concerté de tous a permis de «réduire sensiblement l’incidence de la maladie, notamment son taux de létalité qui est l’un des plus faibles de la sous-région et même dans le monde ». Il a reconnu «l’impact négatif sans précédent de la maladie sur l’économie et tous les domaines de la vie sociale ». Et c’est conscient de cette situation les organes et institutions de l’UEMOA que sont la commission de l’UEMOA, la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ont apporté sa contribution aux efforts des Etats dans la consolidation et la relance de l’activité économique, chacun dans son domaine de compétence. Une somme de quinze milliards de francs CFA a été mobilisée pour renforcer le fonds de bonification de la BOAD et favoriser par ce biais la levée des ressources financières supplémentaires pour les besoins immédiats des Etats.

Reconnaissance

Et pour renforcer la dynamique engagée par les Etats, et dans la perspective de la riposte globale, conjointe et concertée à l’échelle de l’Union contre la pandémie, «la commission de l’UEMOA a entrepris plusieurs actions dont l’évaluation de l’impact économique et financier de la Covid-19, la coordination et la concertation à l’échelle communautaire, notamment par la tenue d’une réunion ayant regroupé les ministres en charge de la Santé des Etats membres, la sensibilisation des partenaires techniques et financiers pour un effort conséquent et urgent envers les Etats ».

Selon le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, le geste est soulageant surtout «en ce moment difficile où le Bénin se bat à l’instar des autres pays pour contrôler la pandémie de la Covid-19 ». Il a confié que le Bénin est conscient «que l’Union porte beaucoup d’espoirs en l’avenir de ses Etats ». «Je me réjouis de cette confiance et vous rassure de notre détermination à en respecter les clauses pour non seulement le bien-être de nos populations mais aussi pour le développement de nos pays », a soutenu le ministre, Benjamin Hounkpatin.