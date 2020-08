Le monde avec la pandémie du nouveau coronavirus, avait induit une tendance générale au confinement qui dans certaines parties du globe, est encore d’actualité. Les différentes composantes actives de la société étant invitées à éviter, autant que faire se peut à, tous contacts directs inutiles et à favoriser l’utilisation de l’Internet et des outils de télécommunication pour travailler. Une mesure de prévention qui s’était révélée être selon l’Organisation internationale de police criminelle, Interpol, une manne pour les cybercriminels.

Selon cette police internationale, les cybercriminels avaient vu, dans le trafic accru sur l’autoroute de l’information, et l’ouverture en ligne de nombreux services de structures étatiques et gouvernementales, de même que d’entreprises, une occasion de perpétuer leurs crimes, mais surtout de diversifier leurs attaques. Et les statistiques étaient alarmante. Au point pour Interpol de lancer à ce propos une alerte ce mardi 04 Aout.

La Covid comme cheval de Troie…

Selon Interpol, ce serait un sondage lancé au niveau de tous les pays membres de l’organisation, qui avaient permis surtout de prendre conscience de l’ampleur de la menace. Des centaines d’attaques depuis le début de la pandémie, avaient été enregistré pour la grande majorité en Europe, 42%. L’Asie, l’Amérique, l’Afrique et le Moyen-Orient ayant été selon les chiffres, moins affectés, moins de 20 %. Les attaques toujours selon l’organisation s’étaient de plus en plus diversifiées ; les criminels rivalisant de créativité et d’ingéniosité pour perdre même les plus avertis.

L’astuce la plus utilisés étant la création de sites internet avec des noms de domaines en «coronavirus», «corona-virus», «covid19» ou encore « covid-19 ». Bien qu’il existe de nombreux sites légitimes avec ces noms de domaines, des milliers d’autres étaient créés par des hackers pour mener des campagnes de spam, du phishing ou pour propager des logiciels malveillants. Interpol appelait donc à la plus grande vigilance, et rappelait qu’elle avait lancé en occurrence, une campagne de sensibilisation mondiale #WashYourCyberHands. Une campagne pour promouvoir une bonne cyber-hygiène.