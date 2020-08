Ce mardi, la Grèce via les services du premier ministre Mitsotakis appelaient à un sommet d’urgence des 27 pour requérir leur médiation dans un conflit qui oppose Athènes à Ankara. Ce conflit, ce serait selon les services de Kyriakos Mitsotakis, la présence de navires turcs dans les eaux territoriales grecques. Une présence qui serait, selon Athènes, motivée par la recherche d’hydrocarbures. En juillet déjà, au cours du dernier sommet de l’UE, Mitsotakis avait appelé le conseil des 27 à prendre des sanctions sévères contre la Turquie en réponse à l’agression croissante d’Ankara contre la Grèce et Chypre, en Méditerranée orientale.

Athènes lance l’alerte sur des violations turques…

Dès 2011 de vastes réserves de gaz ont été découvertes en Mer méditerranéenne dans des eaux bordant, l’Égypte, Chypre, Israël et la Grèce. Des réserves importantes estimées à plusieurs centaines de milliers de pieds cubes. ‘’Aphrodite’’, notamment, le gisement de gaz naturel situé au large de Chypre, en mer très profonde, devrait à lui seul et selon les experts, générer un revenu net de 9,5 milliards de dollars sur plus d’une quinzaine d’années.

Des ressources naturelles qui attisaient des convoitises et intensifiaient des tensions géopolitiques autour de la mer méditerranéenne et notamment en méditerranée orientale. Lundi déjà, la Turquie avait fait savoir, qu’elle comptait envoyer des navires spécialisés, des navires de recherche, pour procéder à des levés sismiques en travaux préparatoires à l’exploration potentielle d’hydrocarbures.

Des recherches qui devaient prendre effet dans une zone maritime au sud d’Antalya en Turquie et à l’ouest de Chypre entre le 10 et le 23 août. Une annonce qui avait tout de suite été suivies par des appels de la Grèce à la préservation de la paix et de la sécurité dans la région. Mais ce mardi, Ankara ce mardi mettait en route ses travaux préparatoires et des navires de recherche étaient envoyés dans les eaux territoriales grecques.