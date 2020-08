Elon Musk , l’ingénieur sud-africain naturalisé américain en 2002 ne cesse de repousser les limites du possible grâce à la science. Ingénieur de formation, il est le patron de plusieurs entreprises dont Neuralink, une société de neurotechnologie. Cette dernière a mis au point l’année passée une puce dotée de fils ultra-fins capable d’être insérée dans le cerveau humain par un robot. Cette année, ce gadget a été amélioré. Le nouveau modèle est sans fil et rechargeable. Il a la taille d’une petite monnaie et est tout à fait capable de s’introduire dans le cerveau humain sans coup férir. Tout ce qu’il laissera sur ma peau c’est une petite cicatrice sous les cheveux, donc presque invisible a priori. Elon Musk en dit beaucoup de bien.

Cette puce permettra de connecter le cerveau humain à un ordinateur. Pour l’instant, c’est un cochon qui sert de cobaye. La société a implanté dans le cerveau de Gertrude la puce qui retransmet ses signaux neurologiques. L’ordinateur grâce à ces informations peut prédire à tout moment où chaque membre du cochon se trouvent. C’est déjà un pas vers l’objectif à court terme de la société qui est de redonner la mobilité et la parole aux personnes qui sont malheureusement paralysées.

Doter le cerveau d’une puissance informatique

Neuralink veut donc soulager ceux qui sont atteints de maladies neurologiques comme les additions, les dépressions etc. Une fois cet objectif atteint, il ne rechignera pas à faire de la chirurgie de confort quand les implants seront fiables, sûrs et simples. Des riches pourront donc payer une force somme pour avoir un cerveau d’une puissance informatique sans précédent.

En vantant récemment les avancées de son projet d’implant célébral sur Youtube, Elon Musk espère appâter et enrôler plusieurs ingénieurs, spécialistes de la robotique, chimistes, chirurgiens etc. Neuralink ne compte pas plus d’une centaine de salariés. L’entrepreneur veut faire passer cet effectif à 10 mille très vite parce qu’il a d’énormes défis à relever. Elon Musk a déjà fait savoir que les régulateurs américains ont autorisé les premiers tests.