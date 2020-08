L’escalade se poursuit entre la Turquie d’une part, la Grèce et la France d’autre part. Alors que plusieurs dossiers opposent Macron et Erdogan, l’expansion turque en Méditerranée vient rajouter de l’huile sur le feu.

En pleine célébration de l’anniversaire de la déroute des grecs face à l’armée turque en 1922, Erdogan en a rajouté une couche en critiquant violemment le président français Emmanuel Macron et les leaders grecs qu’il a qualifiés de «cupides et incompétents»

«Le peuple grec accepte-t-il ce qui risque de lui arriver à cause de ses dirigeants cupides et incompétents ?… Le peuple français sait-il le prix qu’il devra payer à cause de ses dirigeants cupides et incompétents ? » a lancé le leader turc avant d’ajouter «Lorsqu’il s’agit de combattre, nous n’hésitons pas à donner des martyrs (…) La question est la suivante: ceux qui s’érigent contre nous en Méditerranée et (au Proche-Orient) sont-ils prêts aux mêmes sacrifices ?».

La tension est montée d’un cran dans la région méditerranéenne avec les visées expansionnistes d’Erdogan. À la surprise générale, la France a volé au secours de la Grèce sans même attendre une réponse européenne à la situation. Macron cristallise depuis la colère d’Erdogan lui qui a également osé critiqué le dirigeant turc cocernan son intervention en Libye.