Suite aux accusations dans l’opinion publique et dans les médias pointant du doigt l’influent mouvement chiite libanais, Hezbollah, dans les explosions qui ont eu lieu au Liban, ce dernier a réagi. Dans un discours télévisé ce vendredi 7 août 2020, Hassan Nasrallah, chef du mouvement, a « nié catégoriquement » que son organisation disposait d’un « entrepôt d’armes » dans le port de Beyrouth. « Je nie totalement, catégoriquement, qu’il y ait quoi que ce soit à nous dans le port, ni entrepôt d’armes, ni entrepôt de missiles (…) ni une bombe, ni une balle, ni nitrate » d’ammonium, a-t-il laissé entendre.

Plusieurs tonnes de nitrate d’ammonium stockées

Après avoir déploré une « tragédie humaine » dans le port de Beyrouth, le chef du Hezbollah a par ailleurs salué la visite du président français Emmanuel Macron. « Nous regardons positivement toute assistance et toute expression de sympathie envers le Liban, et toute visite au Liban ces jours-ci, surtout si elle s’inscrit dans le contexte de l’aide du Liban et du rassemblement » a-t-il ajouté. Rappelons qu’une explosion avait eu lieu dans le port de Beyrouth, le mardi 04 août 2020. Elle a fait plus de 150 morts et 5000 blessés. A en croire les autorités, elle a été provoquée par plusieurs tonnes de nitrate d’ammonium, qui étaient stockées depuis plus de 5 ans, dans un entrepôt du port, « sans mesures de précaution », selon le Premier ministre.

21 personnes placées en détention provisoire

Ce jour, une source judiciaire a fait savoir que cinq nouvelles interpellations ont eu lieu parmi les fonctionnaires du port et des douanes, dont des ingénieurs. Ce nombre porte à 21 l’effectif total des personnes placées en détention provisoire. « Si l’armée a la confiance de tous les Libanais et des forces politiques et des leaders politiques, allez-y, chargez l’armée libanaise de mener l’enquête et d’annoncer les résultats, si vous dites que vous avez confiance en elle » a martelé Hassan Nasrallah ce vendredi 7 août 2020.