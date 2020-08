Ce dimanche, six travailleurs humanitaires français, un guide nigérien et un chauffeur dans un parc animalier, ont été tués dans une réserve de girafes près de Koure, une ville à environ 65 km de la capitale, Niamey. La réserve de girafes de Koure, à environ 40 miles au sud-est de la capitale Niamey, est une attraction populaire du Niger, un pays immense qui borde sept États dans une région instable comprenant la Libye, le Mali, le Tchad, et le Nigéria. Des pays qui étaient justement aux prises avec la menace terroriste des combattants de l’EI. Ce lundi en France, le PNAT, le Parquet national antiterroriste, déclarait s’être autosaisi du dossier.

Une enquête pour action terroriste…

Le PNAT, Parquet national antiterroriste, crée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, répondait à un besoin pour la France de d’accroître ses capacités à lutter contre le terrorisme ; surtout depuis les attaques de 2015. Un parquet à vocation nationale et internationale qui avait compétence pour la poursuite, le jugement et l’exécution des peines pour des infractions terroristes, délits de guerre, les crimes de tortures et crimes contre l’humanité.

Ce lundi, le PNAT déclarait avoir diligenté une enquête de la DGSI en collaboration avec la Sous-direction anti-terroriste (Sdat). Des investigations qui auraient pour principal objectif de connaitre les circonstances réelles de la disparition des ressortissants français et surtout jusqu’à quel niveau une « entreprise terroriste » y était impliquée.

Une initiative qui faisait suite à la déclaration dimanche du président français, Emmanuel Macron disant vouloir mettre tout en œuvre pour dénouer la trame de ce qu’il avait qualifié d’« attaque meurtrière ». Depuis plusieurs années, et malgré la présence de milliers de soldats régionaux et étrangers, dont des français ; les combattants liés à Al-Qaïda et à l’Etat Islamique, n’ont eu de cesse de lancer des attaques dans cette région du Sahel dont faisait partie le Niger.