Ce mardi 25 août, il a été confirmé qu’un ancien fonctionnaire de police, œuvrant à l’aéroport d’Orly, au service des frontières, allait être jugé pour avoir transmis toute une série de documents confidentiels aux autorités marocaines. Cet homme de 62 ans sera entendu au tribunal de Créteil, pour des faits de corruption.

Mis en examen en 2017, l’individu en question était à la tête de l’unité d’information de l’état-major de la direction de la police aux frontières (DPAF) de l’aéroport d’Orly. Ce service avait pour mission, de transmettre aux niveaux supérieurs, les mouvements des personnes fichées S, notamment les personnes soupçonnées de radicalisme islamique. Il aurait transmis entre 100 et 200 dossiers classés comme étant confidentiels aux autorités marocaines, en échange de voyages payés, que ce soit au Maroc ou en Angola.

Un ancien policier jugé pour corruption

Les faits s’étalent de 2014 à 2017 et sont passibles d’une lourde condamnation, même s’il se défend d’avoir été corrompu. En effet, selon son avocate, Me Blandine Russo, l’individu en question souhaitait avant tout éviter de nouveaux attentats. De fait, il n’a pas hésité à transmettre une série de données jugées importantes, à une nation souveraine, dans le but d’avoir un moyen supplémentaire de les surveiller.

Un signalement anonyme met la police sur la bonne voie

Un franco-marocain suspecté d’avoir servi d’intermédiaire entre le suspect et les autorités marocaines, est également jugé dans cette affaire. Plusieurs des dossiers transmis auraient d’ailleurs été retrouvés à son domicile ainsi qu’au sein des bureaux de son entreprise, une société de sûreté aéroportuaire. C’est un signalement anonyme, survenu en 2016, qui aurait permis aux autorités d’en apprendre plus sur les agissements de cet ancien policier.