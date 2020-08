Dans la prison des Baumettes à Marseille, un détenu s’est donné la mort par pendaison. L’homme, âgé de 51 ans était professeur de Mathématiques en retraite anticipée. Il était en détention provisoire depuis un mois maintenant. Selon les responsables de la prison et des autorités judiciaires, la mort du quinquagénaire remonterait au dimanche 02 août dernier. Le parquet de Marseille a décidé d’ouvrir une enquête pour élucider les causes de la mort, selon les derniers éléments de l’enquête, l’homme souffrait de quelques troubles du comportement.

Le défunt avait pris sa retraite après avoir été déclaré inapte, durant le mois de juin, il fut placé en garde à vue pour dégradations et détention d’armes. Les forces de l’ordre soupçonnaient l’individu d’avoir crevé les pneus de sa kinésithérapeute à sept reprises, les faits se seraient déroulés entre le mois de Mai et de Juin. L’homme sera remis en liberté sous contrôle judiciaire mais il va recommencer son forfait quelques jours après sa libération.

La famille va déposer plainte

Le retraité est alors à nouveau placé en garde à vue et reconnaît les faits qui lui sont reprochés en mettant en avant des troubles obsessionnels compulsifs pour expliquer son attitude. Cette fois, le quinquagénaire n’échappera pas à la prison. L’avocate du défunt a notifié que depuis le 28 juillet, une demande de remise en liberté de son client tenant en compte une expertise psychiatrique devait être examinée et que le processus a pris trop de temps. “Mon client n’a pas supporté de retourner en prison et n’a pas compris cette décision” , dira l’avocate qui ajoute avoir tiré la sonnette d’alarme. La famille du retraité a livré que son état dépressif n’a pas été pris en compte, elle envisage de déposer une plainte pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger.