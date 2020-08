En Fin de semaine passée, l’époux de Kim Kardashian, Kanye West en pleine crise matrimoniale sous fond de problèmes psychiatriques, recevait un soutien inattendu dans sa course à la présidentielle. Tucker Carlson, un éditorialiste et animateur de télévision américain, conservateur républicain disait avoir trouvé dans le programme politique du candidat West, de la sincérité et de la probité. La vie personnelle de West est en ébullition depuis son premier rassemblement politique en Caroline du Nord au début du mois. Au cours de l’événement, West avait révélé que lui et Kardashian avaient envisagé d’avorter de North, leur premier enfant.

West victime d’un complot…

C’est au cours de son éditorial, ce vendredi, sur une chaine américaine que Tucker Carlson avait tenu à dire tout le bien qu’il pensait de Kanye West. En pleine émission, l’éditorialiste avait déclaré que « sur les questions conservatrices fondamentales … personne avec une plate-forme nationale n’a été plus honnête, sincère ou efficace que Kanye West ne l’a été, peut-être depuis des générations ».

Du coup pour le conservateur républicain, également réputé pour ses récurrentes théories conspirationnistes, les problèmes de santé mentale de West ? Rien qu’un complot monté par le camp d’en face, celui des Démocrates, pour discréditer un adversaire qui aurait auprès de leur électorat un écho favorable certain. Une position qui valait son pesant d’or vu la popularité de l’animateur. Mais pour de nombreux d’observateurs, les problèmes de santé du rappeur semblaient assez sérieux pour ne pas être une simple feinte politique.

Le rappeur lui-même les avait reconnu en 2018 et les difficultés qu’ils engendraient au sein de son couple étaient eux bien réelles. Il y a quelques jours la presse people se basant sur des témoignages de proches de Kardashian avait révélé que la star de la téléréalité commençait à songer au divorce, surtout depuis que le rappeur enfermé dans le ranch familial dans Wyoming, refusait de se faire cliniquement prendre en charge.