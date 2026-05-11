Michaël Youn et sa famille braqués sous la menace d'un fusil dans leur villa provençale

Le comédien Michaël Youn et sa compagne, l’actrice Isabelle Funaro, ont été victimes d’un braquage à leur domicile d’Éguilles, commune des Bouches-du-Rhône située à une vingtaine de kilomètres d’Aix-en-Provence, ce lundi 11 mai au matin. L’information a été confirmée par une source policière. Les deux enfants du couple, âgés de 6 et 14 ans, se trouvaient dans la propriété au moment des faits. Personne n’a été physiquement blessé.

Le coffre-fort forcé sous la menace d’un fusil

Vers 8h, deux individus cagoulés et gantés ont fait irruption dans la résidence. L’un d’eux était armé d’un fusil de type 22 Long Rifle. Sans exercer de violences physiques, les malfaiteurs ont contraint leurs victimes à les conduire au coffre-fort et à l’ouvrir. Ils ont emporté des bijoux, des montres de luxe ainsi qu’une somme d’argent liquide avant de prendre la fuite. Le montant exact du préjudice n’est pas encore établi. La scène aurait été captée par les caméras de surveillance de la propriété.

Les suspects en fuite, une enquête ouverte

Des constatations techniques ont été effectuées sur les lieux dans le but d’identifier les suspects, qui n’avaient pas encore été localisés en début d’après-midi. Une enquête est en cours. Le domicile d’Éguilles avait déjà fait l’objet de précédents cambriolages, selon des informations rapportées par la presse française.

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Des personnalités publiques de plus en plus ciblées

Les braquages visant des personnalités publiques à leur domicile se multiplient en France. Le cas le plus médiatisé reste celui de Kim Kardashian, dépouillée de neuf millions d’euros de bijoux dans sa chambre d’hôtel parisien en octobre 2016, en pleine Fashion Week, par des individus encagoulés et armés. Le procès de cette affaire, jugé devant la cour d’assises de Paris, s’est conclu en mai 2025 par des condamnations allant jusqu’à huit ans de prison. Face à cette menace, les enquêtes montrent que les ménages cherchent activement à renforcer la protection de leur logement.