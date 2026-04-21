Maiara Fiel, reine de beauté brésilienne, meurt d'un infarctus à 32 ans à dix jours

Maiara Cristina de Lima Fiel, Miss Londrina 2025/26, est décédée dans la nuit du samedi 19 avril à son domicile de Sarandi, dans le nord de l’État du Paraná, au Brésil, victime d’un infarctus fulminant. Elle avait 32 ans et se préparait à concourir au Miss Paraná by Vitor, prévu le 29 avril.

Un malaise fatal à domicile

Maiara s’est sentie mal à son domicile dans la nuit du samedi 18 avril. Le SAMU est intervenu vers 23h30. Les équipes de secours ont engagé des manœuvres de réanimation cardiopulmonaire pendant plus d’une heure. Malgré les efforts des secouristes, la jeune femme n’a pas répondu et le décès a été constaté sur place. La cause du décès a été confirmée par la RPC, affiliée de TV Globo au Paraná : un infarctus fulminant. Les médecins ont indiqué qu’elle ne présentait aucun antécédent médical connu.

Une trajectoire en plein essor

Parmi ses titres figuraient celui de Miss Londrina 2025/26, de 1ère Princesse de Sarandi 2025/26, ainsi que les couronnes de Miss Sympathie et Miss Internet 2025. Elle avait construit sa trajectoire dans l’univers de la beauté à partir de concours locaux, gagnant progressivement en notoriété au niveau régional.

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Avant le drame, le coordinateur du Miss Paraná, Vitor Tavares, a déclaré : « Elle répétait, avait réalisé son entretien, était enthousiaste et pleine de projets. La veille encore, nous avions discuté, et elle m’avait montré ses robes, tout ce qu’elle préparait avec tant de soin pour vivre ce moment. »

Une ville en deuil

Maiara laisse derrière elle un mari et un enfant. Le corps a été veillé à Sarandi et l’inhumation a eu lieu dans la matinée du lundi 20 avril. L’organisation du Miss Sarandi a publié un message de condoléances, soulignant que sa beauté et sa douceur avaient marqué l’histoire du concours.