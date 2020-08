Depuis des siècles, les acteurs de la société sont des facteurs très importants pour les communautés africaines où l’inclusion sociale est incontournable. Dès le berceau, les sociétés africaines enseignent les bases de la vie à travers multiples actions. Ils apprennent à leurs héritiers à marcher, à exécuter des tâches domestiques et agricoles, à communiquer respectueusement, à se défendre, à se nourrir, à courir, à maîtriser leur spiritualité, apporter un gain à la famille/peuple d’appartenance et bien d’autres éléments de la vie.

Il faut noter que toutes ses bases sont des actions à poser ou accomplir régulièrement, bien que les africains soient éduqués dans une immense tradition orale. Cette dernière contrairement à la légèreté avec laquelle elle est décrite ailleurs, est forte, profonde et rigoureuse ! En effet on parle beaucoup sur le continent africain mais attention, les paroles s’accompagnent d’actions. Il faut donc comprendre à travers ce proverbe selon les sages africains, qu’une pensée qui ne mène pas à ou qui ne s’accompagne pas d’une action a bien peu de valeur.

Inversement, une action qui ne précède pas une pensée vaut peu de chose voire rien du tout. Les anciens tiennent à mentionner à leurs héritiers et ceux qui l’entendent qu’une parole doit toujours s’accompagner ou précéder une action afin de valoir son pesant dans son environnement. Ainsi, la portée de cette action aura une étendue plus importante. Ce proverbe, vient ainsi révéler le caractère strict et la sévérité de l’éducation selon les traditions africaines qui au-delà de la parole prend forme depuis des siècles avec peu d’altération malgré les différents courants idéologiques étrangers qui y ont été introduits.