Mbappé, le PSG sacré et la Coupe du monde 2026 : Riolo rend ses verdicts

Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive, consolidant sa domination européenne deux ans après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Sur le plateau de l’émission Quelle époque ! diffusée sur France 2 ce dimanche 7 juin, le journaliste de RMC Daniel Riolo a pris position sur trois questions qui agitent le football français : le rapport entre ce sacre et l’absence de Mbappé, l’avenir de l’attaquant à la Coupe du monde 2026, et sa manière de communiquer avec le public.

Le PSG sacré malgré Mbappé, pas grâce à son absence

Depuis plusieurs semaines, une lecture circule selon laquelle le PSG serait meilleur sans son ancien numéro 7. Riolo la rejette. La saison du départ de Mbappé, le club parisien avait atteint les demi-finales de la Ligue des champions, éliminé dans un match marqué par plusieurs situations de but non converties. Pour Riolo, le titre obtenu ensuite s’explique par une trajectoire collective déjà engagée : l’équipe était en reconstruction, certains joueurs avaient quitté le club, et Ousmane Dembélé avait atteint un niveau que peu anticipaient. Le sacre relèverait donc d’une progression continue, pas d’un effet Mbappé inversé.

La Coupe du monde comme seul recours

La saison de Mbappé au Real Madrid s’est conclue sans titre, dans un club en difficulté sur la scène européenne. Riolo estime que sa cote de popularité auprès des amoureux du football est en baisse, et que la Coupe du monde 2026, qui débutera le 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique, représente un tournant obligatoire. « Si jamais ça ne marche pas à la Coupe du monde, après il se passe quoi ? Tout le monde va lui retomber dessus », a déclaré le chroniqueur, tout en précisant que ce serait injuste, Mbappé ne jouant pas seul.

Une communication jugée déconnectée

Le troisième grief de Riolo porte sur les choix médiatiques de l’international français. Mbappé privilégierait les grands magazines généralistes au détriment des médias sportifs et du public qui le suit au quotidien. Pour Riolo, cette stratégie crée une distance avec les supporters, qui se retournent ensuite contre lui sur les réseaux sociaux. La Coupe du monde 2026 débute dans quatre jours. La France est attendue parmi les favoris du tournoi.