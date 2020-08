La notion de l’amour, des sentiments amoureux, de la passion entre les individus et des sentiments fraternels a été étudiée de près par les anciens sur les terres africaines. Ils sont conscients de l’énorme énergie et des fréquences positives qui rejaillissent de ces sentiments. Pour rappel, dans la signification du proverbe « là où on s’aime, il ne fait jamais nuit », il a été expliqué comment l’amour est ressenti et manifesté lorsqu’il anime les individus.

La particularité de la notion d’amour repose sur une illumination suffisante (notion d’éclairage) et non contrôlée du cœur ou de leur état d’esprit (passion, joie, excitation, perte du sommeil, etc.). En effet, l’amour se matérialise dans bien de cas par l’intensification des réactions ou mentalités positives entre les personnes animées ou dans la communauté concernée. En revanche, avec la notion de « chant » dans le présent proverbe les sages font remarquer qu’il est important de ne pas se limiter uniquement à ressentir l’amour ou l’amitié ou toute cette joie. Ils demandent de réfléchir ainsi au moyen de manifestation ou de représentation de ces vibrations positives car, la notion de dynamisme dans la culture négro africaine est très incontournable.

Les anciens insistent sur le fait qu’il ne suffit pas chanter ses sentiments et là ils assimilent ces chansons à une approche légère voire éphémère, pauvre en substance et interpellent également leurs héritiers sur l’importance de la réciprocité dans le cas où l’autre partie a déjà déclaré son amour. La véritable signification de ce proverbe africain court de 9 mots vient alors rappeler à ses héritiers et ceux qui l’entendent qu’en matière d’amour il faut absolument le déclarer, le manifester, le démontrer afin de le vivre pleinement. Vivre l’amour se fait à travers diverses actions qui viendront revivifier continuellement ces sentiments positifs dans un cycle continue et leurs bénéfices par la même occasion.