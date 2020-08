Deux enfants du roi du talk-show américain, Larry King, sont décédés. L’information a été donnée hier vendredi 21 août 2020 par le magazine People. Les défunts sont : Chaia King âgée de 51 ans et Andy King âgé de 65 ans. Ce dernier a « soudainement » trouvé la mort « la semaine dernière ». Selon les informations du quotidien britannique Daily Mail, Andy King serait mort des suites d’une crise cardiaque. Quant à sa sœur, elle a succombé à un cancer.

Andy King avait été adopté

Larry King, n’a pas encore fait de commentaire concernant cette nouvelle. Il a trois autres enfants à savoir : Cannon né en 2000, Chance né en 1999, et Larry Junior né en 1961 de son troisième mariage avec Annette Kaye. Chance et Cannon sont issus de son septième mariage avec Shawn Southwick, dont le divorce est en cours. Andy King avait été adopté après sa naissance en 1962. Sa sœur Chaia, née en 1969, et lui avaient pour mère, Alene Atkins. Elle a été la troisième épouse de Larry King. Notons que l’animateur de télévision est particulièrement éprouvé ces derniers temps. En effet, il a souffert de graves problèmes de santé. Au cours du mois de mars 2019, il avait eu un accident vasculaire cérébral, pour lequel, il est resté pendant longtemps dans le coma.

« Ma femme comptera toujours beaucoup pour moi

Actuellement, il est obligé de se déplacer avec un fauteuil roulant. Plusieurs mois après, il avait annoncé sa rupture avec son épouse Shawn. Cela, après 22 années de mariage. «Je suis désolé que ce mariage n’ait pas fonctionné. Ma femme comptera toujours beaucoup pour moi. Mais nous sommes arrivés au point où nous ne nous entendions plus» avait-il déclaré en février 2020. Larry King a 86 ans.