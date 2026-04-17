USA : le rappeur D4vd placé en détention sans caution, soupçonné dans le meurtre d’une mineure

Le chanteur américain D4vd, âgé de 21 ans, a été arrêté à Los Angeles et placé en détention sans possibilité de libération sous caution. La police de Los Angeles a annoncé jeudi 16 avril qu’il était suspecté dans l’enquête sur la mort de Celeste Rivas, une adolescente disparue en 2024.

Selon la police de Los Angeles, l’artiste, de son vrai nom David Burke, a été interpellé dans le cadre de cette affaire après la découverte du corps de la jeune fille dans le coffre d’un véhicule immatriculé à son nom. Les autorités indiquent qu’il a été arrêté « pour le meurtre de Celeste Rivas », tout en poursuivant les investigations pour établir les circonstances précises des faits.

Une enquête relancée après la découverte du corps

La disparition de Celeste Rivas, signalée en 2024 alors qu’elle était âgée de 13 ans, avait donné lieu à des recherches prolongées. La découverte du corps en état de décomposition a permis de relancer l’enquête, orientée désormais vers l’entourage et les éléments matériels liés au véhicule.

Publicité

Les enquêteurs n’ont pas précisé à ce stade les éléments ayant conduit directement à l’arrestation du chanteur. La qualification exacte des charges pourrait évoluer en fonction des résultats des expertises en cours. La procédure judiciaire américaine prévoit, dans les affaires criminelles les plus graves, la possibilité d’une détention sans caution afin de limiter les risques de fuite ou d’entrave à l’enquête.

Des précédents dans l’industrie musicale

Plusieurs artistes américains ont déjà été confrontés à des procédures judiciaires lourdes ces dernières années. Le rappeur YNW Melly est poursuivi depuis 2019 pour un double homicide présumé, une affaire toujours en cours devant la justice. Avant lui, XXXTENTACION avait fait face à de multiples accusations pour violences avant sa mort en 2018.

Ces dossiers ont contribué à renforcer l’attention portée aux comportements d’artistes exposés médiatiquement et à l’impact de leur notoriété sur le traitement judiciaire et médiatique des affaires.

Dans le cas de D4vd, aucune condamnation n’a été prononcée à ce stade. La suite de la procédure dépendra des décisions du parquet de Los Angeles, qui devra déterminer les charges formelles retenues et le calendrier d’une éventuelle comparution devant un tribunal.