Entre la Turquie et la Grèce, le ton continue de monter à cause de l’exploitation de la zone de la Méditerranée orientale. Ce lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est prononcé sur la récente annonce faite par les autorités grecques. Athènes a en effet lancé qu’elle compte mener des exercices militaires dans la zone de la Méditerranée orientale alors que la Turquie prospecte pétrole et gaz. L’exercice militaire annoncé par la Grèce prend effet à compter de ce mardi et durera trois jours.

La Grèce se jette dans un chaos selon Erdogan

Il s’agira d’une manœuvre qui consistera à faire des exercices de tir réel au sud-est de l’île grecque de Crète. Pour l’homme fort d’Ankara, cette initiative des autorités grecques n’augure de rien de bon. Le président turc Recep Tayyip Erdogan estime que la Grèce «se jetait dans un chaos dont elle » ne pouvait «pas sortir». Rappelons qu’il y a quelques jours, les autorités grecques ont dénoncé le déploiement d’un navire turc de recherche sismique escorté par des bâtiments militaires dans une zone située sur le plateau continental grec.

Le navire turc Oruç-Reis était accompagné de sept frégates militaires. Le navire se trouvait à proximité de l’île de Karpathos. Le chef de la diplomatie grecque avait alors demandé Ankara de « quitter sans délai le plateau continental grec ». Pour lui, il n’était pas question de se conformer à la politique « fait accompli ».