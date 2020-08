Traduits de l’anglais ici « The fish caught in the net starts to think » en francais, ce proverbe tanzanien est connu pour avoir puisé son origine à zanzibar. Zanzibar, un archipel situé à la hauteur de la partie continentale de la Tanzanie, le long de cette côte orientale. Le proverbe fait référence à la capture d’un poisson.

Rappelons que la capture d’un poisson, animaux aquatiques ou de fruits de pêche à toutes fins se fait de différentes manières et la notion de filet vient représenter ici toutes les formes de pièges qu’utilisent les individus pour retenir le poisson. En réalité, les sages se sont servis de cette représentation du poisson et du piège (filet) comme parallèle aux humains et une situation de captivité. La situation de captivité peut exprimer d’abord un piège ou des situations d’oppression ou de difficultés plus graves.

La signification véritable de ce proverbe est un avertissement aux héritiers et ceux qui l’entendent. Dans ce proverbe, les sages tiennent à rappeler à l’interpellé ou au concerné qu’il ne doit pas faire comme le poisson et réfléchir une fois tombé dans le piège ou en captivité. Ils recommandent fortement de réfléchir bien avant afin de déjouer les pièges ou prévenir les difficultés sinon ce serait trop tard puisqu’il serait déjà dans les filets. Une fois pris dans le filet, le poisson a très peu de chance d’y échapper pour retrouver sa liberté.