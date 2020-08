Mardi, Beyrouth a été secouée par des explosions. Selon la presse, les explosions se sont produites dans la zone portuaire de la ville. Deux explosions qui ont secoué Beyrouth, la seconde beaucoup plus grande que la première, et transportant suffisamment de force pour renverser des voitures, endommager et secouer des bâtiments à travers la ville et répandre des débris sur une vaste zone.

Plus de 70 personnes, ont indiqué des responsables, ont été tuées et plusieurs centaines d’autres blessés, avec des corps enterrés dans les décombres. Ce mardi-là, les téléspectateurs d’une chaine de télévision locale avaient pu en live, voir une journaliste être frappée de plein fouet par l’onde de choc.

Surprise en plein émission…

C’est sur Twitter qu’une chaine britannique avait diffusé la traumatisante expérience de l’une de ses journalistes au Liban. Sur la vidéo, on pouvait voir la journaliste se faire balayer par l’onde de choc alors qu’elle était en interview live avec un des responsables de l’Agence marocaine pour l’énergie durable. La journaliste arabe de BBC News, Maryam Toumi était donc en pleine conversation avec Faisal Al-Aseel au moment des explosions.

Alors que Maryam Toumi interviewait le chef de projet de l’Agence marocaine pour l’énergie durable, on pouvait apercevoir le toit s’écrouler brusquement sur la tête de la journaliste ; avec de l’autre côté de la caméra Mr Al-Seel complètement décontenancé, appelant une collaboratrice à venir avec lui constater le drame. De nombreuses images de l’explosion ont été partagées par des résidents libanais sur les réseaux sociaux.

La grande majorité de ces images montrant Beyrouth comme une ville sinistrée avec colonne de fumée, nuages de poussières, incendies épars avec de nombreux débris et des hommes s’activant pour organiser les secours. Selon les autorités libanaises, le nombre de décès pouvait atteindre la centaine et peut-être l’excéder dans les jours à venir. Si les services compétents étaient encore à pied d’œuvre pour trouver la cause réelle de l’explosion, la position officielle était pour l’instant qu’une grande cache de nitrate d’ammonium dans le port avait explosé.