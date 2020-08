Selon certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux, un système de défense anti-aérien russe, aurait été déployé à Ras Lanouf, non loin du port et de son terminal pétrolier. Selon certains comptes Twitter, cette décision serait directement venue de l’Égypte. Le pays garderait toutefois le silence sur le sujet.

Au mois de février dernier, craignant pour sa sécurité nationale, le pouvoir égyptien avait confirmé vouloir déployer des systèmes de défense anti-aériens S300. Ces systèmes russes étaient alors mis en avant, au niveau de la frontière, toujours du côté égyptien. Aujourd’hui, il semblerait que l’Égypte ait décidé d’aller plus loin et aurait donc déployer toute une batterie de missiles russes, dans l’est et le sud de la Libye.

L’Égypte déploie sa défense anti-aérienne

Les experts eux, en sont tout cas convaincus. En effet, la ville de Ras Lanouf est parfaitement reconnaissable sur les images. D’autres photos, de Syrte notamment, et d’Al Joufra, dans le Sud, circulent, avec toujours ces mêmes types de système de défense. Reste à définir comment et pourquoi l’Égypte a réussi à imposer sa façon de faire dans ces régions libyennes, sans que personne n’en sache rien.

La Turquie, prête à négocier

Cette façon de faire elle, remonte à l’époque au cours de laquelle la Turquie a décidé d’intervenir en Libye. Considérant cette manœuvre comme déstabilisatrice, Le Caire a décidé de faire l’étalage de toute sa force, en espérant donc dissuader ses ennemis. Face au risque d’une guerre réelle et totale en Libye, Mevlut Cavusoglu, ministre turc des affaires étrangères, a affirmé qu’il était prêt à entamer des discussions avec l’exécutif égptien sur cette question.