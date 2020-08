La Turquie a été appelée à arrêter de « s’immiscer » dans les affaires des pays arabes par les Emirats arabes unis. Ces propos ont été tenus par le chef de la diplomatie émiratie, Anwar Gargash, ce samedi 1er août 2020. Selon lui, la Turquie devrait se défaire des attitudes qui rappellent la période de « la Sublime porte (symbole de l’Empire ottoman) et du langage colonialiste ». Sur Twitter, il a laissé voir que : « La Sublime porte et les illusions colonialistes n’ont de place que dans les archives de l’histoire […] et les relations entre États ne se gèrent pas par les menaces ».

Les « comptes seront faits » entre la Turquie et les Emirats arabes unis

Ces propos des Emirats arabes unis interviennent en réponse à la déclaration faite par le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar. Hier vendredi 31 juillet 2020, ce dernier avait fustigé les actions des Emirats arabes unis en Libye, soulignant que les « comptes seront faits » entre la Turquie et ces derniers. Lors d’un entretien accordé à un média télévisé qatari, il n’avait pas manqué de s’en prendre à Abou Dhabi. « Il faut demander à Abou Dhabi d’où vient cette hostilité, ces mauvaises intentions, cette jalousie » avait déclaré Hulusi Akar. Notons qu’Abou Dhabi et Ankara interviennent dans le conflit libyen, en soutenant différents camps. Depuis la chute en 2011, de l’ancien guide libyen Mouammar Kadhafi, le pays est en proie à des affrontements qui opposent le maréchal Khalifa Haftar, qui a la main mise sur une partie du sud et l’est du pays.

La Russie soutient Khalifa Haftar

Le gouvernement d’union national (GNA), qui est son rival, est reconnu par les Nations unies, et a son siège dans la capitale libyenne Tripoli. Il est militairement soutenu par la Turquie, tandis que le maréchal Khalifa Haftar a le soutien de la Russie, l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis et l’Egypte. Pour rappel, ces dernières semaines, les tensions se sont durcies entre ces pays. En effet, l’Egypte a menacé d’agir militairement en Libye, si le GNA se dirige vers la ville de Syrte.