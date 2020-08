La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. L’ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta surnommé IBK est désormais libre de ses mouvements d’aller et de venir. Celui qui avait été arrêté à la coup d’un coup de force puis poussé à la démission serait selon des sources concordantes dans sa résidence. L’information a été confirmé par plusieurs médias dont le magazine panafricain Jeune Afrique.

Par la suite, le Comité national pour le salut du peuple (CNSP) dirigé par le colonel Assimi Goïta a, à travers un tweet, confirmé la libération de l’ancien président. Selon des sources bien introduites, ce serait autour de 3h du matin que l’ex-dirigeant malien a été libéré. Pour rappel, IBK et Boubou Cissé, son premier ministre ont été arrêtés dans la journée du 18 Août après la mutinerie qui a éclaté dans un camp militaire.

Quelques heures plus tard, IBK annonçait sa démission sur les ondes d’une chaîne locale. La CEDEAO avait condamné la succession d’événements et appelé à la libération du dirigeant malien. Dans la foulée un sommet extraordinaire s’est tenu et des sanctions ont été prises contre le Mali. Plus d’informations dans les prochaines heures