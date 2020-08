Le Mali tente de gérer l’après putsch. Et l’une des préoccupations actuelles du Comité national pour le salut du peuple (CNPS) reste le sort réservé au président Ibrahim Boubacar Kéïta contraint à la démission mardi dernier à l’issue d’un coup de force des officiers de l’armée malienne.

Selon le quotidien du continent «Africa Intelligence », le sort de IBK fait objet de tractations entre les officiers putschistes et une partie de l’entourage de l’ancien président. Le quotidien informe qu’une partie des proches de IBK a informé la junte militaire au pouvoir sa volonté de voir Ibrahim Boubacar Kéïta, dont la santé s’est dégradée depuis, résider aux Emirats arabes unis. A en croire «Africa Intelligence », depuis 2019, c’est à Abou Dabi que l’ancien président se faisait soigner. Il y était en juillet dernier pour une intervention médicale qui l’a physiquement affaibli.

En dehors des Emirats arabes unis d’autres options sont en cours d’étude. La Turquie fait partie de ces options. Deux capitales des pays de la sous-région seraient prêtes à accueillir l’ancien chef de l’Etat malien. Et la CEDEAO devrait, dans les prochains jours, envoyer une mission pour négocier avec les officiers putschistes. D’après le quotidien, IBK serait en train de négocier aussi le départ du Mali de sa famille proche. Reste à savoir si les militaires vont accepter le départ du député de la majorité présidentielle et fils de IBK, Karim Keïta. Car, il a été l’élément essentiel de la grogne avec des photos publiés sur les réseaux et qui montraient le député à une virée avec des amis pendant que des Maliens souffrent.

Pour l’heure, les officiers restent divisés sur le cas de l’ex-président. Certains militent pour le maintien de IBK au Mali. Car, le CNPS veut commanditer un audit général des comptes de l’Etat et l’ex-chef de l’Etat peut être impliqué dans des dossiers de malversations.