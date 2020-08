Les frontières aériennes et terrestres seront rouvertes ce vendredi. C’est du moins l’une des décisions prises par les nouvelles autorités maliennes. Elles avaient été fermées le mardi dernier depuis le coup d’Etat. L’annonce de cette décision a été faite par un court communiqué diffusé à la télévision nationale ORTM. «Le Comité national pour le Salut du peuple (CNSP) informe l’opinion nationale et internationale de la réouverture des frontières aériennes et terrestres à compter de ce vendredi 21 août à 00H00», ont fait savoir les nouveaux responsables du pays.

“Bonne circulation des personnes et des biens”

«Le comité rassure les populations que toutes les mesures sécuritaires sont prises en vue d’assurer la bonne circulation des personnes et de leurs bien», a poursuivi le communiqué. Rappelons que le Comité national pour le salut du peuple (CNSP) qui dirige désormais le Mali continue ses activités malgré toutes les mises en garde des Etats voisins. Les pays d’Afrique de l’Ouest avaient notamment fait savoir ce jeudi lors d’une conférence virtuelle que la période des coups de forces est révolue.

La Cédéao demande le rétablissement d’IBK

Ils ont notamment demandé que le président déchu soit rétabli dans ses droits. «Nous demandons le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keita en tant que président de la République», a déclaré le chef de l’Etat nigérien Mahamadou Issoufou qui assure la présidence de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao). «Nous décidons de dépêcher immédiatement une délégation de haut niveau pour assurer le retour immédiat de l’ordre constitutionnel», a-t-il poursuivi lors de sa déclaration.