Le président nigérian s’est prononcé sur la situation politique qui prévaut au Mali depuis quelques jours. Dans une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu, Muhammadu Buhari a réaffirmé son opposition au coup d’état qui a conduit à la déstabilisation du président Ibrahim Boubacar Keita. Pour le président nigérian, les derniers événements de Bamako constituent un recul pour la diplomatie sous-régionale. Tout ceci aurait de lourdes conséquences pour la paix et la sécurité de l’Afrique de l’Ouest.

Buhari pour le rétablissement d’IBK

«Les événements au Mali sont de grands revers pour la diplomatie régionale, avec de graves conséquences pour la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest. Il est temps que l ‘«autorité» inconstitutionnelle du Mali agisse de manière responsable et garantisse le rétablissement de l’ordre constitutionnel, de la paix et de la stabilité », a laissé lire le président nigérian sur le média social.

Le Nigéria soutient la Cedeao

« Le Nigéria soutient fermement les efforts du Président de la CEDEAO, le Président Mahamadou Issoufou, pour des consultations régionales et continentales plus larges avec la CEDEAO, l’UA et l’ONU, et l’adoption de mesures fortes pour apporter une résolution rapide à la situation », a-t-il poursuivi. Notons que la semaine dernière, les présidents de la zone de l’Afrique de l’Ouest ont exigé que le président déchu soit rétabli dans ses fonctions. Une mission a notamment été dépêchée sur place.